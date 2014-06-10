希拉里借新书宣传试水2016年美国总统大选

路透华盛顿6月9日（记者Steve Holland / Gabriel Debenedetti） - 美国前国务卿希拉里本周为其回忆录《艰难的抉择》（Hard Choices）展开高调的巡回宣传，在宣传中她将自己定义为外交政策方面的实用主义者，愿意开辟与现任总统奥巴马不同的路线。

巡回宣传得到的反馈，可能有助希拉里决定是否参加总统竞选。民调显示，如果希拉里参加总统选举，极有可能获得民主党总统候选人提名。

希拉里将借助这次巡回宣传，改变外界对其外交政策的看法。《艰难的抉择》一书周二在各大书店开卖。

这次巡回宣传将在纽约、芝加哥、费城和华盛顿进行，希拉里将成为公众关注的焦点，这也是她2013年初辞任国务卿以来以最密集的方式出现在公众视野中。

希拉里的忠实支持者认为，这本新书将展示希拉里担任国务卿期间，在对外政策方面实用主义者的一面。

但希拉里为期四年的国务卿生涯并非毫无争议，希拉里将借助这次巡回宣传为自己辩解，就各种重大决策背后的原因作出解释。

希拉里接受ABC采访时称，她曾为“我国人民的安全负最终责任”。但被问及她曾否可有更多作为时，希拉里称她能做的有限。这次采访节目在周一晚间播出。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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