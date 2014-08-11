希拉里与奥巴马的对外政策保持距离

路透华盛顿8月10日 - 美国前国务卿希拉里与总统奥巴马的对外政策保持距离，她接受采访时称美国在叙利亚内战初期决定不进行干预是“失败”的决定。该采访内容是在周日发布的。

美国共和党批评人士及其他人士指责奥巴马在支持叙利亚民众反抗该国总统阿萨德一事上不作为。

“（美国）未能协助建立一支可信的人民战斗力量，而人民是反抗阿萨德的源泉--当中有伊斯兰人士，有世俗主义者及一切--（美国）没有这么做留下了很大的真空，如今被伊斯兰圣战者填补了，”希拉里接受《The Atlantic》采访时说。

希拉里在奥巴马第一任总统任期期间担任国务卿，于2013年初辞任。希拉里可能成为2016年美国民主党总统候选人的有力竞争者。

当被问及奥巴马以“别做傻事”的口号来描述其对外政策思维一事时，希拉里称：“伟大的国家需要组织原则，而‘别做傻事’兵不是一项组织原则。”

希拉里在采访中还表示愿大力支持以色列及该国总理内塔尼亚胡。内塔尼亚胡与奥巴马关系紧张。

以色列近期与哈马斯在加沙地带起冲突，造成巴勒斯坦平民死亡、成千上万的房屋被毁，因此招致国际社会的谴责。奥巴马政府虽然支持以色列自卫，但曾至少一次就平民死亡谴责过该国。

“我认为，以色列是不得已而应对（哈马斯）的火箭弹，以色列有权自卫。哈马斯在平民区使用火箭弹、修建指挥控制设施及隧道等，这让以色列很难应对，”希拉里说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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