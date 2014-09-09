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时事要闻 | 2014年 9月 9日 星期二 09:59 BJT

希拉里可能明年1月1日后决定是否再次竞选总统

路透墨西哥城9月5日 - 美国前国务卿希拉里周五表示，她可能在明年新年伊始时决定是否竞选总统。

“我将就是否再次竞选做出决定……很可能在明年1月1日后，”希拉里在墨西哥城参加一个活动时表示。

希拉里之前曾表示，不太可能今年就是否再次竞选总统做出决定。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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