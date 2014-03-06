希拉里否认将普京比作希特勒

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月5日 - 希拉里周三努力澄清有关俄罗斯总统普京的言论，因她周二的谈话很可能让人感到她将普京比作德国独裁者希特勒。
希拉里曾经在美国总统奥巴马的第一任期内担任国务卿，是美国努力重建美俄关系的关键人物。批评人士表示，这项政策现在看似是一个明显的失败。
希拉里周二称，普京出兵乌克兰克里米亚地区与希特勒在二战爆发前的行动类似。
普京为派兵进入克里米亚进行辩解，称此举旨在保护生活在乌克兰的俄罗斯族裔。希拉里称，这个理由与希特勒誓言保护生活在东欧的德国族裔相似。
长滩电讯报援引希拉里在加州一个私人募捐活动上的谈话报道称，“现在如果说这种说辞听起来很耳熟，那就是希特勒在上世纪30年代的做法。”
希拉里称，当时希特勒一直声称生活在东欧等地的日耳曼人没有受到公平对待，他要采取行动保护他们。
周三，她在加州大学洛杉矶分校露面时试图澄清之前的言论。
“我只是希望大家有一点历史视角，我当然不是在做类比，但是我建议我们也许能够从这个曾经被用过的招数中吸取教训，”希拉里说道。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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