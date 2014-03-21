希拉里近期活动频繁 但有意与奥巴马政府保持距离

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约3月20日（记者 Gabriel Debenedetti） - 美国前国务卿希拉里近期谈及对外交政策的看法，分析人士称从其观点来看，希拉里似乎是在与奥巴马政府保持距离。希拉里卸任国务卿仅一年，她可能正在为参加2016年总统竞选热身。

在本月的几次露面中，希拉里对包括伊朗、俄罗斯在内的问题发表措辞强硬的看法，同时又对奥巴马及她的继任者、国务卿克里的工作表示鼎力支持。

希拉里周三晚间在纽约表示，对于伊朗承诺将就其核项目达成全面协议，她“个人持怀疑态度”。

“我见识过他们这几年的所作所为，”她说。她还称，如果外交努力失败，就不能“排除其他任何选择”。

而就在两周前，希拉里在一次闭门募捐活动上将俄罗斯总统普京与纳粹独裁者希特勒进行类比。希拉里称，普京为其在克里米亚地区行动所做的辩护，与希特勒在二战爆发前的行动类似。此番言论被参与这次活动的一名当地记者泄露给了媒体，希拉里第二天不得已做出澄清：“我并不是在做类比，只是建议也许我们可以从这一曾被使用过的策略中吸取一些教训。”

作为国务卿，希拉里曾是美国努力重建美俄关系的关键人物。但批评人士称，这项政策现在看起来似乎是一个明显的失败。

希拉里近期关于伊朗和俄罗斯的言论，属于她重新关注外交政策的一部分。外界普遍认为，如果她选择参加2016年总统竞选，则有望成为呼声最高的民主党总统候选人。

自卸任国务卿以来，希拉里在国内各地演讲无数，但周三的演讲却是她近几个月来第一次只将重点放在国际关系上的一次演讲。

“在外交事务上，希拉里近期有点与政府保持距离，”布鲁金斯学会研究员、研究总统竞选活动的专家John Hudak说。“对于有望接替现任总统的任何人来说，哪怕同在一个党派，这都是相当标准的做法。”

希拉里办公室没有回复记者关于此事的提问。（完）