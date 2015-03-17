希拉里炮轰国会施展“针对女性的三重连环阴谋”

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月16日 - 希拉里周一发表两则推文，炮轰共和党领导的美国国会阻挠非裔女司法部长提名，并在一项反人口贩卖法案上争论不休，称这是国会“针对女性的三连环阴谋”。
希拉里尚未宣布2016年总统竞选计划，但仍被视为民主党内最强劲的总统竞选候选人。希拉里已明确表示，如果参选，则女性议题将成为她总统竞选计划的一个核心部分。
希拉里此前对男女薪酬差异表示痛惜，似乎引发选民的广泛共鸣。
希拉里周一抨击共和党参议员迟迟未能确认奥巴马总统提名的下一任司法部长人选--林奇（Loretta Lynch）。
参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）周日称，将暂停林奇的提名确认，直至民主党人放行一项与提名毫不相干的反人口贩卖法案。这项法案受到欢迎，但却包含了民主党人称无法支持的反堕胎条款。
在推文中，希拉里抨击共和党迟延确认林奇的提名。一旦提名确认，林奇将成为首位非裔美国司法部长。希拉里还称，国会“在人口贩卖受害者的问题上玩弄政治诡计”以及“威胁女性的健康与权利。”
共和党国会议员已假定希拉里将成为民主党2016年总统竞选的提名人选，并正在展开对她的攻势。国会议员希望希拉里在四月前到国会作证，解释2009到2013年间担任美国国务卿期间为何使用个人电邮处理国事。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
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