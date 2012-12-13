希拉里称无意竞选下届美国总统

中国债市动态：现券持稳期货震荡走弱，美联储加息在望市场情绪谨慎
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
(本文由路透中文网编译)
路透12月12日 - 美国国务卿希拉里在周三播出的采访中，淡化其2016年竞选总统的可能性。
希拉里在四年前差点获得民主党内总统候选人提名，后来败给了奥巴马，在过去四年中担任奥巴马政府的国务卿，但不久将卸任。
希拉里接受ABC电视台著名主持人沃尔特斯（Barbara Walters）采访时，被问及2016年是否会竞选总统，希拉里回答道：“我已经说过了，我真的不认为我会再次这么做。我曾经有过这样的一次经历，我就已经非常感恩。”
希拉里曾表示，将于明年1月卸任国务卿职位。
她接受采访时说：“我觉得该退下来了，也许读读书、写写东西、说说话，教教书。”
希拉里现年65岁，但接受ABC访问时她表示，倘若真的决定竞选总统，年龄不是问题。
她说：“谢天谢地，我运气不错，不仅健康，而且精力充沛。我只是想看看另一种生活是怎样。我在华盛顿担负重任20年了，结果也很满意。我想花些时间看看，我还能做些别的什么。”
她透露，在卸任国务卿职务后，可能投身慈善事业或学术界。(完)
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50