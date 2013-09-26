希拉里会否再次竞选总统广受关注

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月25日 - 希拉里会不会在2016年竞选总统？对于希拉里而言，不论在哪儿，这个问题似乎总是如影随形，挥之不去。在本周的“克林顿全球倡议”会议上，无论是在走廊上还是操着各种语言的人在兴高采烈的闲谈间，这个问题总是被不断地提到。

在关于投资女性未来发展的小组讨论中，又有人问到了这个问题，希拉里很机敏地答道，“我希望有一天”看到一位女总统。即使掌声如雷，她还是没有讨论自己的计划。

希拉里曾是美国第一夫人，担任过纽约州参议员和国务卿。在外界眼中，这次在曼哈顿一家酒店为期四天的会议，是希拉里拉开非正式竞选活动的最新一站。

最近接受《纽约》杂志参访时，希拉里承认她正在考虑是否参加总统竞选。该杂志网络版在上周日（9月22日）发布了采访内容。

但希拉里尚未公开宣布准备参加2016年总统竞选。到2016年，希拉里将已年届69岁。

然而，已经有人就支持希拉里竞选总统展开活动。

“为希拉里准备”政治行动委员会（Ready For Hillary PAC）是希拉里独立支持者团体中组织得最好、资金实力最雄厚的一个组织，其成员包括前奥巴马竞选团队官员以及民主党主要筹款人。该委员会自称拥有一万名支持者，截至8月已募集资金125万美元。

奥巴马竞选阵营的知名资深人士柏德（Jeremy Bird）和斯图尔特（Mitch Stewart）已签名加入该委员会。

费城律师Daniel Berger也是该委员会的捐款人，他表示自己被要求捐款是因为他支持民主党。

Berger指出，克林顿夫妇两人均与该政治行动委员会没有关系。

民主党知名官员也鼓励希拉里竞选总统，当中包括纽约州参议员陆天娜（Kirsten Gillibrand）和密苏里州参议员Claire McCaskill。前密歇根州州长格兰霍姆（Jennifer Granholm）也支持该政治行动委员会。

以上种种意味着，如果希拉里在2016年竞选总统，则会有一个强大的团队来动员和组织募捐活动。

**重回政治舞台**

希拉里重回公众视野在今年秋季获得动能，其家族基金会也已进行了更名。该基金会原以克林顿命名，如今已改为“比尔、希拉里及切尔西·克林顿基金会”。

此外，希拉里还与出版公司Simon and Schuster签署协议，将出书讲述她担任国务卿的经历，预计会在2014年出版。

希拉里日前再次涉足政治，大谈美国的医疗政策。目前美国政府因预算问题正面临关门风险。

今年2月，希拉里告别国务卿生涯，一度曾相当低调。不久后，她重新加入论战，发表了关于同性婚姻和投票权的公开言论。言语间似是希望赢得民主党进步派人士的好感。在2008年与奥巴马的角逐中，民主党进步派支持的是时任参议员的奥巴马。

希拉里不愿谈论是否竞选总统，但这丝毫没有阻止支持者们的揣测，也无法阻止他们对可能不会发生的竞选进行募捐。

费城律师Berger称：“政治行动委员会并非是在她（希拉里）的坚持或努力下成立的。无论是以官方还是非官方身份，她已在公众生活中很多年了。她2016年竞选总统似乎不仅可能而且很有可能。”（完）