“邮件门”持续发酵 希拉里启动总统竞选遇阻

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Susan Heavey/Alistair Bell
路透华盛顿3月11日 - “邮件门”持续发酵，周三美国众议院班加西事件委员会主席高迪(Trey Gowdy)表示，有可能对希拉里私邮公用一事举行国会听证。此事为希拉里即将启动的总统竞选工作蒙上阴影。
高迪称，希望希拉里在四月前到国会作证，解释2009到2013年间担任美国国务卿期间为何使用个人电邮处理国事，而非使用政府公邮。
希拉里周二称，这是为了“方便”，避免同时携带两部手机的麻烦。
周二希拉里召开记者会，试图平息“邮件门”，但政治对手和新闻媒体紧咬不放，就希拉里私邮公用以及使用家中的私人计算机服务器发送电邮一事提出了更多问题。希拉里自我辩护的努力似乎并未奏效。
共和党人认为，希拉里的行为与美国前总统克林顿任期内典型的暗箱操作习惯有相似之处。
高迪向微软全国广播公司（MSNBC）表示，希拉里应向班加西事件委员会或其他委员会作证。“我希望在四月前完成这个听证，”他说道。
共和党控制下的国会听证会对希拉里来说很可能相当棘手。高迪的听证时间表或与希拉里即将宣布参与2016总统竞选的计划冲突。
民主党消息人士称，希拉里可能在四月份正式宣布总统竞选计划，但希拉里的一些顾问却认为应推迟至今夏进行。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)