“邮件门”持续发酵 希拉里启动总统竞选遇阻

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记者 Susan Heavey/Alistair Bell

路透华盛顿3月11日 - “邮件门”持续发酵，周三美国众议院班加西事件委员会主席高迪(Trey Gowdy)表示，有可能对希拉里私邮公用一事举行国会听证。此事为希拉里即将启动的总统竞选工作蒙上阴影。

高迪称，希望希拉里在四月前到国会作证，解释2009到2013年间担任美国国务卿期间为何使用个人电邮处理国事，而非使用政府公邮。

希拉里周二称，这是为了“方便”，避免同时携带两部手机的麻烦。

周二希拉里召开记者会，试图平息“邮件门”，但政治对手和新闻媒体紧咬不放，就希拉里私邮公用以及使用家中的私人计算机服务器发送电邮一事提出了更多问题。希拉里自我辩护的努力似乎并未奏效。

共和党人认为，希拉里的行为与美国前总统克林顿任期内典型的暗箱操作习惯有相似之处。

高迪向微软全国广播公司（MSNBC）表示，希拉里应向班加西事件委员会或其他委员会作证。“我希望在四月前完成这个听证，”他说道。

共和党控制下的国会听证会对希拉里来说很可能相当棘手。高迪的听证时间表或与希拉里即将宣布参与2016总统竞选的计划冲突。

民主党消息人士称，希拉里可能在四月份正式宣布总统竞选计划，但希拉里的一些顾问却认为应推迟至今夏进行。（完）