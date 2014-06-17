希拉里称美国需要一名女性领导人

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透柏林6月16日 - 美国前国务卿希拉里接受德国《亮点》（Stern）杂志访问时表示，美国应该像德国那样，有一名女性当政。
但希拉里没说这个人应该是她。
希拉里接受采访时表示：“我们在这方面跟你们德国差很远。”
“我当然希望美国很快也有一名女性领导人，我会竭尽全力让这成为现实，但我还不知道这个人会不会是我。”
外界普遍预期希拉里将在2016年竞选美国总统。
希拉里称，她理解德国人对美国国家安全局曾窃听德国总理默克尔手机的消息感到愤怒。
“换做是我，我也会跟德国人一样愤怒。我会要求我的朋友和盟国立刻停止窃听。”但她也指出，一些德国政客要求的“无间谍协议”并不实际。
她接受采访时说：“这不够灵活。我认为，书面协议不是处理这个问题的恰当方式，而且这没必要。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：