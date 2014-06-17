希拉里称美国需要一名女性领导人

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林6月16日 - 美国前国务卿希拉里接受德国《亮点》（Stern）杂志访问时表示，美国应该像德国那样，有一名女性当政。

但希拉里没说这个人应该是她。

希拉里接受采访时表示：“我们在这方面跟你们德国差很远。”

“我当然希望美国很快也有一名女性领导人，我会竭尽全力让这成为现实，但我还不知道这个人会不会是我。”

外界普遍预期希拉里将在2016年竞选美国总统。

希拉里称，她理解德国人对美国国家安全局曾窃听德国总理默克尔手机的消息感到愤怒。

“换做是我，我也会跟德国人一样愤怒。我会要求我的朋友和盟国立刻停止窃听。”但她也指出，一些德国政客要求的“无间谍协议”并不实际。

她接受采访时说：“这不够灵活。我认为，书面协议不是处理这个问题的恰当方式，而且这没必要。”（完）