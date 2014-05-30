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时事要闻 | 2014年 5月 30日 星期五 10:38 BJT

希拉里与奥巴马在白宫共进私人午餐

路透华盛顿5月29日 - 美国前国务卿希拉里周四与总统奥巴马共进私人午餐。希拉里可能成为2016年民主党总统候选人，正准备为即将出版的回忆录展开巡回宣传。

白宫没有透露两人共进午餐的细节，仅称奥巴马当日在白宫与希拉里共进非正式、私人午餐。

希拉里表示，她尚未决定是否寻求民主党总统候选人提名。希拉里的回忆录《艰难的抉择》（Hard Choices）预计将于6月10日出版，内容是关于她在奥巴马第一个总统任期内担任国务卿的经历。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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