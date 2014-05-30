希拉里与奥巴马在白宫共进私人午餐

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿5月29日 - 美国前国务卿希拉里周四与总统奥巴马共进私人午餐。希拉里可能成为2016年民主党总统候选人，正准备为即将出版的回忆录展开巡回宣传。
白宫没有透露两人共进午餐的细节，仅称奥巴马当日在白宫与希拉里共进非正式、私人午餐。
希拉里表示，她尚未决定是否寻求民主党总统候选人提名。希拉里的回忆录《艰难的抉择》（Hard Choices）预计将于6月10日出版，内容是关于她在奥巴马第一个总统任期内担任国务卿的经历。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)