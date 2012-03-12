报告称美国仇视及反政府组织增多

路透北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆3月8日电（记者 Colleen Jenkins）---根据南方贫困法律中心（Southern Poverty Law Center）发布的报告，受种族关系紧张、各种阴谋论及经济不平等引发的愤怒等影响，去年美国仇视和反政府组织数量继续增多。

出现爆炸性增长的是所谓的爱国者（Patriot）运动，该运动的支持者将联邦政府看作是他们的敌人。

爱国者运动在1996年达到鼎盛时期。此前一年，右翼极端分子麦克维（Timothy McVeigh）在俄克拉荷马市联邦建筑物外引爆炸弹，导致168人丧生。案发後，麦克维和一位同谋被判刑，其中麦克维被处以死刑。

南方贫困法律中心追踪极端组织已有三十年时间。该中心称，自美国经济陷入衰退以及奥巴马就任总统後，美国此类组织数量近年大幅增加。

根据报告，联邦政府援助银行和汽车行业引发强烈反对，奥巴马出生地并非美国因此无资格担任总统的不信任指控，为各种信徒提供了加入此类组织的理由。

报告编辑及该中心资深人士波图克（Mark Potok）称，今年总统竞选中激烈的政治口水战或会为此类组织吸引更多的支持者。

该中心报告指出，去年美国有仇视组织1,018个，较2010年的1,002个上升，而在2000年时此类组织只有602个。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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