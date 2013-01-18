是否参加2016年美国大选 希拉里面临艰难抉择

路透华盛顿1月16日（记者 Steve Holland） - 美国国务卿希拉里即将离开国务院，34年来首次变成普通公民。她面临的下一个重大决定已经广为人知：是否参加2016年总统竞选。

如果她决定参与竞选，则会拥有许多得天独厚的优势。根据盖洛普的民意调查，希拉里是奥巴马政府最受欢迎的官员，也是美国最令人羡慕的女性，就连第一夫人米歇尔·奥巴马也远落后于她。

并且，民主党需要希拉里。民调机构Public Policy Polling的一项调查显示，57%的民主党人希望希拉里竞选总统，而支持副总统拜登参选的比例只有16%。

希拉里的丈夫、前美国总统克林顿也明确表态，希望她角逐总统职位。

然而，希拉里似乎却犹豫不决。去年底，希拉里脑部附近出现血栓，目前仍在恢复当中。她到2016年将是69岁，这一年龄对于总统职位来说是非常高龄。

她还需要权衡，在奥巴马的八年总统任期于2017年结束后，她是否认为美国民众还希望让民主党再执政四年。

她似乎也想休息一段时间、淡出政治舞台，哪怕只是片刻。再次竞选总统，不仅会让她置身于明枪暗箭遍布的政治生活中，还危及她任国务卿期间树立的忠诚、勤劳、干练的形象。如果在竞选中铩羽而归，那么她留给人的谈资将是继2008年参选失利后的再次败北。

自1979年成为阿肯色州第一夫人以来，希拉里一直都是公众人物。之后，她的身份变为美国第一夫人，当过纽约州参议员，参与过2008年总统竞选但败给了奥巴马。2009年以来，她则成为周游世界的美国最高外交官。

对于未来会做什么，希拉里仅给出了很少的线索，而且这些也都不十分确定。

“我觉得，在美国政坛走钢丝20年后，差不多是20年吧……突然发现自己累了可能是很不错的想法，”她去年在一个市政厅活动上说。

她是否会退休？

“我不知道这是不是我要用的词，不过肯定会远离快节奏的生活一段时间，”希拉里近期重返工作岗位时对记者这样说道。

熟悉希拉里的人称，她目前的立场是不参加2016年总统竞选，但他们不确定这是否是最终决定，也不知道她是否会再次尝试成为美国首位女总统。

“我觉得她不想竞选，”希拉里的一位前助手说。“但我认为，在休息一段时间或做点别的事后，想法也可能会变，凡事都没有绝对的。”

专家认为，如果希拉里参加下一届总统竞选，就必须拿出详尽的医学报告证明自己适合总统职位。

“达到某一年龄的候选人，都将会受到关于他们身体状况的大量质问，”南伊利诺伊大学保罗赛门公共政策研究院负责人耶普森（David Yepsen）说。“如果她要竞选，这将成为需要克服的障碍。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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