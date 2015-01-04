美国福克斯新闻主持人赫克比辞职 可能角逐总统大选

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透华盛顿1月3日（记者 Gabriel Debenedetti） - 前美国阿肯色州州长赫克比（Mike Huckabee）周六宣布辞去福克斯新闻主持工作，为可能角逐2016年总统大选做准备。
赫克比在2008年总统竞选中曾角逐共和党党内提名失败。他在Facebook宣布将辞去在福克斯新闻的主持工作，并在周六晚最后一次节目中向观众道别。
他说：“我要到2015年春季末，才会就是否竞选作出决定。但持续不断的政治性争论使福克斯新闻陷入到一个对他们来说不公平的局面。”
他在Facebook上说：“所以到现在，体面的做法就是结束我在福克斯新闻的工作，这样我就可以公开与潜在的捐助者和支持者沟通，并评估赢得的支持力度。”
以他名字命名的节目“赫克比”已播出六年多。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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