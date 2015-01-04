美国福克斯新闻主持人赫克比辞职 可能角逐总统大选

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月3日 - 前美国阿肯色州州长赫克比（Mike Huckabee）周六宣布辞去福克斯新闻主持工作，为可能角逐2016年总统大选做准备。
赫克比在2008年总统竞选中曾角逐共和党党内提名失败。他在Facebook宣布将辞去在福克斯新闻的主持工作，并在周六晚最后一次节目中向观众道别。
他说：“我要到2015年春季末，才会就是否竞选作出决定。但持续不断的政治性争论使福克斯新闻陷入到一个对他们来说不公平的局面。”
他在Facebook上说：“所以到现在，体面的做法就是结束我在福克斯新闻的工作，这样我就可以公开与潜在的捐助者和支持者沟通，并评估赢得的支持力度。”
以他名字命名的节目“赫克比”已播出六年多。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。