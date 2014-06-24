美国第一夫人称离开白宫后不会从政

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透华盛顿6月23日（记者 Annika McGinnis） - 美国第一夫人米歇尔·奥巴马周一称，离开白宫后自己不会从政，以打消有关她可能学希拉里、在奥巴马离任后竞选参议员的传言。
在倡导关爱家庭的职场政策活动上，米歇尔被问及她下一步是否会从政的问题。
“不会的，不会从政，肯定不会。我将会做基于使命、以服务为重点的工作，”米歇尔对ABC新闻主播罗宾·罗伯茨（Robin Roberts）说。
近期有传言称，米歇尔正在考虑未来竞选参议员的事情。米歇尔的上述言论或许旨在打消相关传言。
美国前第一夫人希拉里在2000年当选为参议员，当时其丈夫、前总统克林顿才刚刚结束第二届任期。后来希拉里还在奥巴马政府当过国务卿。
在奥巴马进入政界前，米歇尔是一位律师，担任过“公共同盟”（public allies）芝加哥分会的创始执行会长，在芝加哥大学医疗中心社区与对外事务部担任过主管。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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