美国第一夫人米歇尔称离开白宫后不会从政

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月23日 - 美国第一夫人米歇尔·奥巴马周一称，离开白宫后自己不会从政，以打消有关她可能学希拉里、在奥巴马离任后竞选参议员的传言。
在倡导关爱家庭的职场政策活动上，米歇尔被问及她下一步是否会从政的问题。
“不会的，不会从政，肯定不会。我将会做基于使命、以服务为重点的工作，”米歇尔对ABC新闻主播罗宾·罗伯茨（Robin Roberts）说。
近期有传言称，米歇尔正在考虑未来竞选参议员的事情。米歇尔的上述言论或许旨在打消相关传言。
美国前第一夫人希拉里在2000年当选为参议员，当时其丈夫、前总统克林顿才刚刚结束第二届任期。后来希拉里还在奥巴马政府当过国务卿。
在奥巴马进入政界前，米歇尔是一位律师，担任过“公共同盟”（public allies）芝加哥分会的创始执行会长，在芝加哥大学医疗中心社区与对外事务部担任过主管。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。