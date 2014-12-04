奥巴马与希拉里在白宫举行私人会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月3日 - 美国总统奥巴马周三会见前国务卿希拉里，但白宫拒绝透露两人是否就希拉里可能成为2016年总统候选人进行了磋商。

白宫一名官员称，奥巴马同希拉里在总统办公室进行了长达一小时的私人会谈，两人就诸多问题进行了非正式的磋商。

希拉里9月时称，她可能会在明年元旦过后决定是否参加总统竞选。

奥巴马上月接受ABC News采访时称，如果希拉里参加2016年总统选举，可能会表达一些与他不同的立场。（完）