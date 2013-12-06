希拉里还是拜登？奥巴马称难分伯仲

路透华盛顿12月5日（记者 Steve Holland） -美国总统奥巴马称，希拉里和拜登都会成为出色的总统。此外，人们对谁应当在2016年成为他的继任者一事展开辩论，奥巴马则置身事外。

奥巴马周四接受MSNBC “Hardball”节目采访，当主持人克里斯·马修斯（ChrisMatthews）请他就希拉里和拜登进行比较和对比时，奥巴马传递了上述信息。

“我是没机会了，”他说。

“希拉里和乔（拜登）都会成为出色的总统，他们拥有出色总统所需的品质。”

希拉里和拜登是否会寻求2016年总统竞选民主党候选人提名，是美国政界的热议话题。

奥巴马称，希拉里和拜登具有“不同的实力”，但两人都将会很出色。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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