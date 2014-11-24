奥巴马称希拉里若决定参选总统 立场会与他不同

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
美国内华达州亨德森11月23日 （记者 Steve Holland） - 美国总统奥巴马接受采访时称，如果希拉里参加2016年总统选举，可能会表达与他截然不同的立场。
希拉里在2008年的民主党总统提名竞选中败给奥巴马，后曾在奥巴马首届总统任期内担任国务卿。她目前正在考虑是否参加2016年总统大选，预计会在2015年的前几个月做出决定。
“她（希拉里）不会在所有事情上与我一致，”奥巴马对ABC节目《This Week With George Stephanopoulos》上说。“竞选总统的好处之一就是可以表明自己的立场，可以全新的姿态重新开始。”
奥巴马周四宣布移民改革计划后，希拉里发表声明力挺奥巴马的计划，同时敦促国会通过全面的移民立法以“结束这项工作”。
奥巴马还称，认为他不会被要求为民主党2016年的最终总统候选人做太多宣传，并且承认自己像辆破车一样有些“叮当作响”。
“我觉得美国民众想要闻到新车的味道，他们想开动的是一辆不像我这样跑了太多里程的车辆，”他说。
“如果他们希望我做一些有选择性的事情，我会很乐意，但我怀疑他们会希望我去做别的事情。”
上述采访内容是在周五录制、周日播出的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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