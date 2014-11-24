奥巴马称希拉里若决定参选总统 立场会与他不同

国际油市：油价涨跌互见，美国政府报告显示产量上升
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
(本文由路透中文网编译提供)
美国内华达州亨德森11月23日 （记者 Steve Holland） - 美国总统奥巴马接受采访时称，如果希拉里参加2016年总统选举，可能会表达与他截然不同的立场。
希拉里在2008年的民主党总统提名竞选中败给奥巴马，后曾在奥巴马首届总统任期内担任国务卿。她目前正在考虑是否参加2016年总统大选，预计会在2015年的前几个月做出决定。
“她（希拉里）不会在所有事情上与我一致，”奥巴马对ABC节目《This Week With George Stephanopoulos》上说。“竞选总统的好处之一就是可以表明自己的立场，可以全新的姿态重新开始。”
奥巴马周四宣布移民改革计划后，希拉里发表声明力挺奥巴马的计划，同时敦促国会通过全面的移民立法以“结束这项工作”。
奥巴马还称，认为他不会被要求为民主党2016年的最终总统候选人做太多宣传，并且承认自己像辆破车一样有些“叮当作响”。
“我觉得美国民众想要闻到新车的味道，他们想开动的是一辆不像我这样跑了太多里程的车辆，”他说。
“如果他们希望我做一些有选择性的事情，我会很乐意，但我怀疑他们会希望我去做别的事情。”
上述采访内容是在周五录制、周日播出的。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透上海4月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.09%至93.03；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至93.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.89%，SDR篮子指数跌0.44%，BIS指数跌2.35% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8849 -64 欧元 7.3289 -264 日圆 6.3152 339 港元 0.8858 -9.1 英镑 8.6507 -241 澳