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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 11:29 BJT

希拉里还是拜登？美国总统奥巴马称，两人都会是出色的总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月5日 - 美国总统奥巴马称，希拉里和拜登都会成为出色的总统。但除了这一点，有关谁应当在2016年成为他的继任者，奥巴马不愿介入讨论。

奥巴马周四接受MSNBC “Hardball”节目采访，当主持人克里斯·马修斯（Chris Matthews）请他就希拉里和拜登进行比较和对比时，奥巴马传递了上述信息。

“希拉里和乔（拜登）都会成为出色的总统，他们拥有出色总统所需的品质，”他说。

希拉里和拜登是否会寻求2016年总统竞选民主党候选人提名，是美国政界的热议话题。

奥巴马称，希拉里和拜登具有“不同的实力”，但两人都将会很出色。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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