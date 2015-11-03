奥巴马调侃共和党参选人：号称对付得了普京 却“搞不定”辩论会主持人

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透纽约11月2日 - 美国总统奥巴马周一调侃共和党总统参选人，说他们号称对付得了俄罗斯总统普京，但却甚至无力“应对”上周CNBC共和党总统参选人电视辩论会的主持人。
特朗普、卡森以及其他共和党参选人批评那场辩论会的主持人们，称后者未能提出恰切的相关问题。
奥巴马在纽约举行的民主党筹资活动上调侃了这些号称能改变美国与普京关系的共和党参选人。奥巴马与普京关系紧张。
“最终证明，他们没法应付一群CNBC的主持人，”奥巴马说道，引来现场的民主党捐款人热烈鼓掌。
“要是你们没法应付这些家伙，我认为中国人和俄罗斯人也不会担心你们。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。