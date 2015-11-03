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时事要闻 | 2015年 11月 3日 星期二 14:04 BJT

奥巴马调侃共和党参选人：号称对付得了普京 却“搞不定”辩论会主持人

路透纽约11月2日 - 美国总统奥巴马周一调侃共和党总统参选人，说他们号称对付得了俄罗斯总统普京，但却甚至无力“应对”上周CNBC共和党总统参选人电视辩论会的主持人。

特朗普、卡森以及其他共和党参选人批评那场辩论会的主持人们，称后者未能提出恰切的相关问题。

奥巴马在纽约举行的民主党筹资活动上调侃了这些号称能改变美国与普京关系的共和党参选人。奥巴马与普京关系紧张。

“最终证明，他们没法应付一群CNBC的主持人，”奥巴马说道，引来现场的民主党捐款人热烈鼓掌。

“要是你们没法应付这些家伙，我认为中国人和俄罗斯人也不会担心你们。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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