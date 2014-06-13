美国政治两极化日益明显--调查

路透华盛顿6月12日 - 周四发布的一项调查显示，目前美国民众的政治立场分歧比过去20年中的任何时候都要大，大约五分之一的民众将自己定义为始终如一的自由派或保守派。

皮尤民众与媒介研究中心的这项调查显示，此类意识形态立场的强硬化，还意味着更多美国民众不太可能支持政治妥协路线。

”在他们需要住在什么样的地方、想与什么样的人一起生活、甚至会欢迎什么样的人去家里等问题上，自由派和保守派各持己见，“调查称。

调查显示，就政治问题表达坚定的自由派或保守派看法的美国民众比例目前为21%，较1994年的10%攀升一倍。

过去20年间，民主党人士中的左倾变化逐渐出现，主要受同性恋、移民等问题的自由化趋势推动。

调查称，过去10年，共和党人士中的转变也更加明显。

调查指出，对于国会共和党和民主党总统奥巴马之间的争斗，49%的美国民众认为他们更喜欢的结果是：双方相互让步，各自实现一半的诉求。

但坚定的自由派普遍认为，奥巴马应当实现其三分之二的诉求；而坚定的保守派认为，国会共和党应当实现其三分之二的诉求。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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