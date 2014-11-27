罗姆尼和希拉里分别为共和党和民主党选民最青睐候选人--民调

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透华盛顿11月26日 - 据美国昆尼皮亚克大学周三公布的民调显示，前马萨诸塞州州长、共和党2012年总统候选人米特?罗姆尼（Mitt Romney）是2016年美国总统大选共和党选民最青睐的候选人。
民调显示，罗姆尼在大选中支持率为45%，微弱领先于支持率为44%的民主党潜在候选人希拉里。
在所有可能的共和党候选人中，罗姆尼支持率为19%，领先于支持率为11%的前佛罗里达州州长杰布·布什（Jeb Bush）、8%的新泽西州州长克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）和保守派评论员本·卡森（Ben Carson）、6%的美国肯塔基州议员兰德·保罗（Rand Paul）。
前国务卿希拉里在民主党选民的民意调查中处于领先地位，支持率为57%，马萨诸塞州议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）与副总统拜登（Joe Biden）分别以13%和9%列二三位。
工作人员于11月18日至23日电话调查了707名共和党人和610名民主党选民，该民调误差幅度约正负4%。（完）
编译：高良萍 发稿：王燕焜
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据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
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