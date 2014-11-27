罗姆尼和希拉里分别为共和党和民主党选民最青睐候选人--民调

路透华盛顿11月26日 - 据美国昆尼皮亚克大学周三公布的民调显示，前马萨诸塞州州长、共和党2012年总统候选人米特?罗姆尼（Mitt Romney）是2016年美国总统大选共和党选民最青睐的候选人。

民调显示，罗姆尼在大选中支持率为45%，微弱领先于支持率为44%的民主党潜在候选人希拉里。

在所有可能的共和党候选人中，罗姆尼支持率为19%，领先于支持率为11%的前佛罗里达州州长杰布·布什（Jeb Bush）、8%的新泽西州州长克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）和保守派评论员本·卡森（Ben Carson）、6%的美国肯塔基州议员兰德·保罗（Rand Paul）。

前国务卿希拉里在民主党选民的民意调查中处于领先地位，支持率为57%，马萨诸塞州议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）与副总统拜登（Joe Biden）分别以13%和9%列二三位。

工作人员于11月18日至23日电话调查了707名共和党人和610名民主党选民，该民调误差幅度约正负4%。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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