罗姆尼和希拉里分别为共和党和民主党选民最青睐候选人--民调

日本已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月26日 - 据美国昆尼皮亚克大学周三公布的民调显示，前马萨诸塞州州长、共和党2012年总统候选人米特・罗姆尼（Mitt Romney）是2016年美国总统大选共和党选民最青睐的候选人。
民调显示，罗姆尼在大选中支持率为45%，微弱领先于支持率为44%的民主党潜在候选人希拉里。
在所有可能的共和党候选人中，罗姆尼支持率为19%，领先于支持率为11%的前佛罗里达州州长杰布·布什（Jeb Bush）、8%的新泽西州州长克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）和保守派评论员本·卡森（Ben Carson）、6%的美国肯塔基州议员兰德·保罗（Rand Paul）。
前国务卿希拉里在民主党选民的民意调查中处于领先地位，支持率为57%，马萨诸塞州议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）与副总统拜登（Joe Biden）分别以13%和9%列二三位。
工作人员于11月18日至23日电话调查了707名共和党人和610名民主党选民，该民调误差幅度约正负4%。（完）
编译：高良萍 发稿：王燕焜
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路透台北4月27日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期9,754.7亿台币。
--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。