韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透12月23日 - 美国共和党人罗姆尼之子塔格·罗姆尼（Tagg Romney）周日对《波士顿环球报》（Boston Globe）表示，因为2008年未能获得共和党总统候选人提名，罗姆尼今年原本不愿再次参加总统选举，但家人最终说服他参选。
塔格·罗姆尼在一篇检视2012年总统选举罗姆尼失败原因的文章中称，因为2008年未能获得共和党总统候选人提名，其父原本无意再次参选。
亚利桑那州参议员麦凯恩在2008年获得共和党总统候选人提名，但最终在大选中败给奥巴马。
塔格·罗姆尼表示，为了改变父亲的不情愿态度，他和母亲做了大量工作。
“他是我一生中看到最不想当总统的人，如果他找到能够替代他参选的人……他会非常欣喜地退出，”塔格·罗姆尼说道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。