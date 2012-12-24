罗姆尼之子称其父原本不愿参加今年美国大选--报导

资料图片显示罗姆尼之子塔格·罗姆尼（左）与罗姆尼夫妇。 REUTERS/Jim Young

路透12月23日 - 美国共和党人罗姆尼之子塔格·罗姆尼（Tagg Romney）周日对《波士顿环球报》（Boston Globe）表示，因为2008年未能获得共和党总统候选人提名，罗姆尼今年原本不愿再次参加总统选举，但家人最终说服他参选。

塔格·罗姆尼在一篇检视2012年总统选举罗姆尼失败原因的文章中称，因为2008年未能获得共和党总统候选人提名，其父原本无意再次参选。

亚利桑那州参议员麦凯恩在2008年获得共和党总统候选人提名，但最终在大选中败给奥巴马。

塔格·罗姆尼表示，为了改变父亲的不情愿态度，他和母亲做了大量工作。

“他是我一生中看到最不想当总统的人，如果他找到能够替代他参选的人……他会非常欣喜地退出，”塔格·罗姆尼说道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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