美国共和党总统参选人特朗普在欧洲既遭蔑视又让人疑惑

路透伦敦7月31日 （记者 Angus MacSwan） - 糟糕的发型、丰满的女伴、爱在媒体大出风头，美国大亨特朗普的这一切对于大西洋彼岸的民众而言都并不陌生。

但他参加美国总统竞选，这实在让人百思不得其解。

特朗普虽然事业有成，但在许多人眼中却被看成一种卡通形象，这让他很是受挫，发表了一连串充满争议的言论来泄愤。

他的有关许多墨西哥移民是强奸犯的言论在欧洲被广泛报导，并且普遍认为不可接受。

特朗普周四现身自己麾下一苏格兰高尔夫度假村，已经演变成一场政治闹剧。他没有谈论球道和果岭，而是被有关其墨西哥移民的言论以及他是否种族主义者的问题狂轰乱炸。而他却毫无歉意。

民调显示，特朗普在共和党总统提名选战中处于领先位置，这只能让外界更加疑惑不解。

专栏作家Justin Webb在《泰晤士报》发表文章，称特朗普参加总统竞选如同“狂妄的决定”。他还称，特朗普可能永远不会成为总统，但他会对这场竞选产生实质影响。

Webb称，特朗普不是政客，但却是貌似反传统政治的政客。

“美国人对政治和政客厌倦不已，特朗普就是结果之一。对他没法成功地反对，而是不得不仔细周旋，就像他是一场高速公路车祸。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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