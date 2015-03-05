希拉里有关薪酬性别差异的言论或获广泛共鸣--民调

路透华盛顿3月5日（记者 Amanda Becker/Jonathan Allen） - 路透/益普索进行的一项民意调查显示，约三分之二的美国人认为男性薪酬普遍高于女性。这项调查结果表明，若民主党人希拉里·克林顿2016年参加总统竞选，那么她发出的男女薪酬不平等的讯息将获得广泛共鸣。

这项网络民调于2月27日至3月3日进行，2,348名成人参与了调查。其中51%的受访者称，美国政府应该采取更多行动鼓励同工同酬。

民调显示，从党派看，67%的民主党人和36%的共和党人称联邦政府应该扮演更加积极的角色。

对薪酬平等的广泛关注或可暗示，为何希拉里--这位民主党总统候选人提名的热门人选，近期亮相时频频强调性别不平等问题。

希拉里在矽谷和华盛顿对妇女团体进行演讲时，呼吁解决薪酬不平等问题、加强家庭假政策及帮助家庭负担得起育儿费用。

希拉里表示，过去四十年里，女性帮助刺激了美国的经济增长，没有女性，美国家庭平均要少挣14,000美元，而国内生产总值也会少2万亿美元。

此次民调的置信区间为2.3个百分点。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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