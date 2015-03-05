希拉里有关薪酬性别差异的言论或获广泛共鸣--民调

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月5日（记者 Amanda Becker/Jonathan Allen） - 路透/益普索进行的一项民意调查显示，约三分之二的美国人认为男性薪酬普遍高于女性。这项调查结果表明，若民主党人希拉里·克林顿2016年参加总统竞选，那么她发出的男女薪酬不平等的讯息将获得广泛共鸣。
这项网络民调于2月27日至3月3日进行，2,348名成人参与了调查。其中51%的受访者称，美国政府应该采取更多行动鼓励同工同酬。
民调显示，从党派看，67%的民主党人和36%的共和党人称联邦政府应该扮演更加积极的角色。
对薪酬平等的广泛关注或可暗示，为何希拉里--这位民主党总统候选人提名的热门人选，近期亮相时频频强调性别不平等问题。
希拉里在硅谷和华盛顿对妇女团体进行演讲时，呼吁解决薪酬不平等问题、加强家庭假政策及帮助家庭负担得起育儿费用。
希拉里表示，过去四十年里，女性帮助刺激了美国的经济增长，没有女性，美国家庭平均要少挣14,000美元，而国内生产总值也会少2万亿美元。
此次民调的置信区间为2.3个百分点。(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。