奥巴马和希拉里当选美国最令人钦佩的男性和女性--民调

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透12月30日 -根据盖洛普周一公布的民调结果，美国人认为奥巴马和美国前国务卿希拉里是2013年全球最令人钦佩的在世的男性和女性。
盖洛普称，奥巴马已连续第六年荣登榜首。对于一位现任总统而言，连年夺魁尤显罕见。
但今年选择奥巴马作为最令人钦佩男性的受访人比例下滑至16%，低于2012年的30%。
奥巴马在这一年的支持率下滑，因在其第二个总统任期之始医疗改革搞砸，医改法案进展缓慢。
希拉里连续第12年成为最令人钦佩的女性，总共当选18次，是该民调历史上获得这一称号次数最多的女性。
民调显示，有15%的受访者给予希拉里最高排名，低于去年的21%。
盖洛普称，此次民调的数据来自12月5日-8日对1,031名成年美国人的调查，误差范围为正负4%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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