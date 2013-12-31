奥巴马和希拉里当选美国最令人钦佩的男性和女性--民调

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月30日 - 根据盖洛普周一公布的民调结果，美国人认为奥巴马和美国前国务卿希拉里是2013年全球最令人钦佩的在世的男性和女性。
盖洛普称，奥巴马已连续第六年荣登榜首。对于一位现任总统而言，连年夺魁尤显罕见。
但今年选择奥巴马作为最令人钦佩男性的受访人比例下滑至16%，低于2012年的30%。
奥巴马在这一年的支持率下滑，因在其第二个总统任期之始医疗改革搞砸，医改法案进展缓慢。
希拉里连续第12年成为最令人钦佩的女性，总共当选18次，是该民调历史上获得这一称号次数最多的女性。
民调显示，有15%的受访者给予希拉里最高排名，低于去年的21%。
盖洛普称，此次民调的数据来自12月5日-8日对1,031名成年美国人的调查，误差范围为正负4%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。