奥巴马和希拉里当选美国最令人钦佩的男性和女性--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月30日 - 根据盖洛普周一公布的民调结果，美国人认为奥巴马和美国前国务卿希拉里是2013年全球最令人钦佩的在世的男性和女性。

盖洛普称，奥巴马已连续第六年荣登榜首。对于一位现任总统而言，连年夺魁尤显罕见。

但今年选择奥巴马作为最令人钦佩男性的受访人比例下滑至16%，低于2012年的30%。

奥巴马在这一年的支持率下滑，因在其第二个总统任期之始医疗改革搞砸，医改法案进展缓慢。

希拉里连续第12年成为最令人钦佩的女性，总共当选18次，是该民调历史上获得这一称号次数最多的女性。

民调显示，有15%的受访者给予希拉里最高排名，低于去年的21%。

盖洛普称，此次民调的数据来自12月5日-8日对1,031名成年美国人的调查，误差范围为正负4%。（完）