路透调查: 2013年食品和饲料价格或下滑,玉米价格可能大跌22%

路透芝加哥1月28日 - 路透调查显示,今年食品和饲料价格可能开始下滑,因芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货价格到年底时或下滑22%至每蒲式耳5.50美元下方,此预期的假定前提是美国巨大的玉米种植面积和正常的天气状况.

上周接受路透访问的13名分析师预计,CBOT玉米近月合约 到12月31日可能报每蒲式耳5.47美元,这较2012年底的价格下滑了近22%,且比当前价格水准低约25%.

分析师的平均预估较2012年8月初因干旱天气创下的纪录高位8.43-3/4美元低35%.