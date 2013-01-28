路透调查: 2013年食品和饲料价格或下滑,玉米价格可能大跌22%

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透芝加哥1月28日 - 路透调查显示,今年食品和饲料价格可能开始下滑,因芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货价格到年底时或下滑22%至每蒲式耳5.50美元下方,此预期的假定前提是美国巨大的玉米种植面积和正常的天气状况.
上周接受路透访问的13名分析师预计,CBOT玉米近月合约 到12月31日可能报每蒲式耳5.47美元,这较2012年底的价格下滑了近22%,且比当前价格水准低约25%.
分析师的平均预估较2012年8月初因干旱天气创下的纪录高位8.43-3/4美元低35%.
分析师预估区间为每蒲式耳4.50-6.50美元.(完) (编译 侯向明; 审校 杜明霞)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)