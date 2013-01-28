路透调查: 2013年美国大豆价格料下跌17%,受产量恢复影响

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透芝加哥1月28日 - 一项路透调查显示,到2013年底美国大豆价格或下跌17%,因南美和美国丰收料帮助补充全球库存.此前一年这两个地区的收成均受到旱灾的拖累.
但来自中国和美国国内大豆加工商的需求或令价格维持在历史较高水准.
路透访问的13名分析师平均预估,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 年底时价格料为每蒲式耳11.83美元,较2012年底的14.19美元下跌17%,且较当前价位低18%.
过去10年间,CBOT近月大豆均价为每蒲式耳9.62美元.
欲浏览路透大豆价格图表,请点选链接:(link.reuters.com/tuh55t)
分析师估值区间为9.50美元至13.50美元,最高估值由高盛给出,但仍较CBOT近月大豆收盘价14.41美元低6%.(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。