路透调查: 2013年美国大豆价格料下跌17%,受产量恢复影响

路透芝加哥1月28日 - 一项路透调查显示,到2013年底美国大豆价格或下跌17%,因南美和美国丰收料帮助补充全球库存.此前一年这两个地区的收成均受到旱灾的拖累.

但来自中国和美国国内大豆加工商的需求或令价格维持在历史较高水准.

路透访问的13名分析师平均预估,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 年底时价格料为每蒲式耳11.83美元,较2012年底的14.19美元下跌17%,且较当前价位低18%.

过去10年间,CBOT近月大豆均价为每蒲式耳9.62美元.

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