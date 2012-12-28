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时事要闻 | 2012年 12月 28日 星期五 09:28 BJT

新年美国人口预计达3.15亿--普查局

路透华盛顿12月27日 - 美国人口普查局周四称，明年1月1日美国料有3.151亿人口，比今年1月1日增加230万，或0.73%。自2010年4月进行的人口普查以来，美国人口增加了630万，或2.05%。

“2013年1月，每八秒钟美国预计将有一名婴儿出生，每12秒将有一人死亡，”美国人口普查局在声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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