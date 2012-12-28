新年美国人口预计达3.15亿--普查局

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透华盛顿12月27日 - 美国人口普查局周四称，明年1月1日美国料有3.151亿人口，比今年1月1日增加230万，或0.73%。自2010年4月进行的人口普查以来，美国人口增加了630万，或2.05%。
“2013年1月，每八秒钟美国预计将有一名婴儿出生，每12秒将有一人死亡，”美国人口普查局在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。