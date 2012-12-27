美国贸易: 西北部港口谷物运输商宣布谈判陷入僵局,但码头工人仍在岗工作

在资方停工的情况下,雇主通常会禁止工会成员回到工作岗位,并以非工会成员的代班工人维持运作,直到达成协议.

此前有工会报导称,谷物航运公司已聘请一家专门在劳资纠纷中提供保全服务及代班工人的特拉华州公司,引发外界臆测航运公司将祭出资方停工动作.

"这不是资方停工,"西北部太平洋谷物托运协会发言人Pat McCormick在声明稿中称."协会公司通知工会,欢迎ILWU成员根据新的雇用条件条款前来上工."

协会公司表示,在谈判陷入僵局之下,工会基本上有三种选择--一是接受新合约的条件,二是发动罢工,三是让工会成员在资方的工作规定之下继续上工,但同时争取进一步协商.