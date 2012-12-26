美国贸易: 码头工会否决运输商合约提议,西北岸港口面临罢工威胁

中国债券：上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透西雅图12月24日 - 美国西北部太平洋沿岸四座港口的码头工人与谷物运输商爆发劳资纠纷的机率在周一升高,而另一起涉及东岸及墨西哥湾沿岸15座港口码头的劳资纠纷各方,则在12月30日发动罢工的期限之前,同意接受调停.
国际码头暨仓储工会(The International Longshore and Warehouse Union, ILWU)宣布,近3,000名工会成员已投票否决谷物运输商的合约提议;谷物商扬言这是"最新、最佳及最后"提议.
华盛顿州Puget Sound及Columbia River沿岸的九个谷物港口,处理美国四分之一的谷物出口,及近半数的美国小麦出口.其中六个港口属于合约提议的涵盖范围.
俄勒冈州及华盛顿州的合约谈判陷入僵局,以及谷物商提议未能获得支持,令外界臆测谷物运输商可能会封锁禁止工会成员进入,以其他工人取代来维持港口运作.
ILWU并未要求工会成员通过发起罢工,也没有设定发动罢工的期限或提及罢工.ILWU呼吁谷物运输商重回谈判桌.
谈判胶着的关键在于,运输商要求修改许多工作规定,以提高效率,但ILWU反对,认为要求这些重大让步是为了摧毁工会.
西北部太平洋谷物托运协会(The Pacific Northwest Grain Handlers Association)对于ILWU拒绝其合约提案回应道,资方正在"重新检阅选项".该协会代表着运输公司和公司旗下拥有的谷物码头.
西北部也可能发生劳工摊牌,只是美国港口遭受一连串工会争议事件打击的最新一起.
美国大西洋和墨西哥湾沿岸近15,000名工会码头工人12月30日也可能发动罢工,除非运输公司延长合约.
美国联邦仲裁与调解局(U.S. Federal Mediation and Conciliation Service)指出,该局已召集东岸争议的双方举行会议,双方都同意出席.使得僵局在周一可望出现突破.
本月稍早,为期两日的西北部码头工人联邦仲裁谈判未达成协议.工会所提的提案还价12月17日遭管理部门拒绝.(完) (编译 蔡美珍/张若琪;审校 沈以文)
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海2月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *重庆万盛经济 6 10 2/16簿记建档 6.60% 上限6.60% AA 1.00 第3年起按比例偿还 技术开发区城市综合 万盛经济技术开发区开发投资集团提供差额补偿 管廊工程项目收益债 -------------------------------------------------------
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