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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 13日 星期二 10:41 BJT

中国禁止进口所有美国禽类及蛋类产品

美国农业部周一称，由于近期太平洋西北地区报告发现高致病性禽流感病毒，中国已经禁止进口所有美国禽类、禽类产品及蛋类产品。据美国农业部及美国家禽蛋品出口协会称，目前正在运往中国的所有此类产品将被销毁或运回美国。路透
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