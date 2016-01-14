美国15亿美元彩票头奖号码公布 至少一人中奖

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶1月13日 - 彩票官员称，至少已有一张彩票中得Powerball头奖，中奖者来自加州，身份尚未确认。Powerball彩票头奖达15.9亿美元，是美国乃至全球单一中奖者能够拿到的最高金额。

加州彩票局官员称，这张中奖彩票是在洛杉矶东部奇诺岗市（Chino Hills）售出的。头奖号码公布一个小时后，其他州尚未报告售出了头奖彩票。

中奖号码为08 27 34 04 19和Powerball 10。开奖号码是周三晚在佛罗里达州塔拉哈西（Tallahassee）的彩票办公室抽出来的。

据多州彩票协会（Multi-State Lottery Association），如果中奖者选择立即提现而不是29年分期支付，将能够拿走9.3亿美元。Powerball在美国44个州、华盛顿特区和美国两个海外属地销售。

头奖的中奖机率为2.92亿分之一。

德州彩票委员会执行主任加里·格瑞福（Gary Grief）称，有望成为北美新的亿万富豪的憧憬，掀起了一股彩票购买狂潮，晚高峰期间每分钟销售额达130万美元。

格瑞福称，Powerball彩票销售额相比平时“急剧飙涨”。自上一名中奖者于去年11月4日产生后，Powerball彩票共售出了26.5亿美元。（完）