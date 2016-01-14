美国15亿美元彩票头奖号码公布 至少一人中奖

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶1月13日 - 彩票官员称，至少已有一张彩票中得Powerball头奖，中奖者来自加州，身份尚未确认。Powerball彩票头奖达15.9亿美元，是美国乃至全球单一中奖者能够拿到的最高金额。
加州彩票局官员称，这张中奖彩票是在洛杉矶东部奇诺岗市（Chino Hills）售出的。头奖号码公布一个小时后，其他州尚未报告售出了头奖彩票。
中奖号码为08 27 34 04 19和Powerball 10。开奖号码是周三晚在佛罗里达州塔拉哈西（Tallahassee）的彩票办公室抽出来的。
据多州彩票协会（Multi-State Lottery Association），如果中奖者选择立即提现而不是29年分期支付，将能够拿走9.3亿美元。Powerball在美国44个州、华盛顿特区和美国两个海外属地销售。
头奖的中奖机率为2.92亿分之一。
德州彩票委员会执行主任加里·格瑞福（Gary Grief）称，有望成为北美新的亿万富豪的憧憬，掀起了一股彩票购买狂潮，晚高峰期间每分钟销售额达130万美元。
格瑞福称，Powerball彩票销售额相比平时“急剧飙涨”。自上一名中奖者于去年11月4日产生后，Powerball彩票共售出了26.5亿美元。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。