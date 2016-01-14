美国近16亿美元Powerball彩票头奖分属三个州的彩民

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶1月14日（记者 Victoria Cavaliere） - 截至周四凌晨美国Powerball头奖彩票中奖者尚未现身，彩票官员们称，来自加利福尼亚州、佛罗里达州和田纳西州的中奖者将分享创纪录的近16亿美元头奖。

加州彩票官员称，这三张头奖彩票每张价值高达5.288亿美元。中奖号码为08 27 34 04 19和Powerball 10。

头奖获得者的身份还不得而知，彩票官员尚未表示是否有任何人宣传赢得奖金。

加州彩票官员确认中头奖彩票的售出地点为洛杉矶东郊的一个便利店，佛罗里达州和田纳西州也售出了头奖彩票，但未透露售出彩票的具体城市。

周三晚上抽出的价值15.86亿美元头奖是北美地区历来金额最大的。头奖的中奖机率为2.92亿分之一。

人们聚集在洛杉矶东郊奇诺岗市售出头奖彩票的7-11便利店，拍照并祝贺工作人员。彩票官员称，该店将因售出头奖彩票而将获得100万美元奖金。

德州彩票委员会执行主任加里·格瑞福（Gary Grief）称，有望一日暴富的憧憬引发了彩票购买狂潮，晚高峰期间每分钟销售额达130万美元。

Powerball在美国44个州、华盛顿特区和美国两个海外属地销售。（完）