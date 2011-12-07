美国前总统的意外收获：活过同龄人

路透芝加哥12月6日电（Julie Steenhuysen）---从美国历任总统就职前和离任後的照片来看，他们在位期间岁月刻画的痕迹非常明显，额头增添了更多皱纹，头发也日渐斑白。

但与常识判断不同的是，周二公布的一项最新调查显示，紧张的白宫生活看上去并未导致历任总统的寿命缩减，多数美国总统反倒比他们的同龄人更长寿。

美国芝加哥伊利诺斯大学人口统计学家欧尚斯基（S. Jay Olshansky）表示，"仅仅因为他们的经历看似会加快衰老，并不能意味着他们真会提早过世。"他的研究成果刊登于《美国医疗协会杂志》（Journal of the American Medical Association）。

欧尚斯基根据美国前任总统就职时的年龄和年月，对其生存寿命作出了预估，并与实际生存年限进行了对比研究。在研究中，他将遇刺身亡的四位总统排除在外。

他发现，在34位自然去世的美国前总统中，23位看似没有因为领导国家的巨大压力而折寿。他们比同时代同年龄的老人寿命更长，在一些案例中前总统的寿命相比长出很多。

例如，美国前八位总统的平均寿命为79.8岁，当时男性的预期寿命不到40岁。欧尚斯基指出，其中原因很可能是高等教育以及个人保健发挥了作用。

研究显示，总统就职时的平均年龄为55.1岁，这意味着他们由此避免生病和遭受传染病侵袭的时间足够长，帮助他们达到了长寿年龄。

他表示，最近自然去世的八位美国前总统的平均寿命较最初八位长了1.8年。欧尚斯基将其归功于医疗保健的进步。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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