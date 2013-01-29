谷歌游说美国当局减少调阅用户信息

路透华盛顿1月28日 - 谷歌(GOOG.O)将在2013年说服华府，使执法当局更难获取谷歌邮箱及其他数据信息。

在“数据隐私日”到来前夕，谷歌首席法律官大卫·多姆德(David Drummond)周一在谷歌官方博客中称，谷歌联合很多其他大型科技企业，将试图说服美国国会更新1986年出台的隐私保护法。

他称，有数据显示，自2009年以来，政府提出获得谷歌用户数据的要求增加逾70%。

谷歌表示，在2012年收到16,407个提出获得用户数据的请求，影响了31,072用户或帐号，其中有超过半数的人随之收到了法院的传票。

大卫·多姆德在博客中称：“我们是个遵纪守法的企业，我们不希望我们的服务被以有害的方式加以利用。这如同法律保护你的个人信息不被滥用一样重要。”

互联网建立之初，美国颁布《电子通讯隐私法》（U.S. Electronic Communications Privacy Act），但并未要求政府调查人员，在要求访问储存在互联网上的邮件、信息时提供搜查令，因此不能对用户信息带来良好保护。

搜查令一般经由法官批准，当调查人员有足够理由认为，他们的搜查可为定罪带来足够有力的信息时，法官都会批准。

谷歌、微软(MSFT.O)、雅虎(YHOO.O)以及Twitter等都反对向当局提交用户信息。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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