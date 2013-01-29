谷歌游说美国当局减少调阅用户信息

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透华盛顿1月28日 - 谷歌(GOOG.O)将在2013年说服华府，使执法当局更难获取谷歌邮箱及其他数据信息。
在“数据隐私日”到来前夕，谷歌首席法律官大卫·多姆德(David Drummond)周一在谷歌官方博客中称，谷歌联合很多其他大型科技企业，将试图说服美国国会更新1986年出台的隐私保护法。
他称，有数据显示，自2009年以来，政府提出获得谷歌用户数据的要求增加逾70%。
谷歌表示，在2012年收到16,407个提出获得用户数据的请求，影响了31,072用户或帐号，其中有超过半数的人随之收到了法院的传票。
大卫·多姆德在博客中称：“我们是个遵纪守法的企业，我们不希望我们的服务被以有害的方式加以利用。这如同法律保护你的个人信息不被滥用一样重要。”
互联网建立之初，美国颁布《电子通讯隐私法》（U.S. Electronic Communications Privacy Act），但并未要求政府调查人员，在要求访问储存在互联网上的邮件、信息时提供搜查令，因此不能对用户信息带来良好保护。
搜查令一般经由法官批准，当调查人员有足够理由认为，他们的搜查可为定罪带来足够有力的信息时，法官都会批准。
谷歌、微软(MSFT.O)、雅虎(YHOO.O)以及Twitter等都反对向当局提交用户信息。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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