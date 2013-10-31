美国中西部10月企业活动强于预期

9月10日在Flextronics拍到的摩托罗拉MotoX手机的生产过程。 REUTERS/Mike Stone

路透华盛顿10月31日 -美国中西部地区10月企业活动强于预期，新订单触及2004年以来高点，一反近期经济数据疲弱的局面。

上周初请失业金人数亦下降。在受到政府部分关门冲击之后，这对于就业市场来说是好消息。

美国供应管理协会(ISM)的10月芝加哥采购经理人指数(PMI)从55.7升至65.9，这是2011年3月以来的最高水准，而且高于路透调查中分析师给出的最乐观预测。

劳工部周四公布，初请失业金人数经季节调整后减少1万人至34万人。

美国就业市场最近几个月明显表现迟滞，民间部门雇主在10月的员工招聘数量减少，此前华盛顿预算之争引发的不确定性打击了消费者和企业的信心。

在这样的背景下，分析师对于ISM-芝加哥数据有点将信将疑。

“这份报告可能夸大经济成长的力度，”道明证券研究主管Millan Mulraine说。

金融市场对数据几无反应，股市下跌，因投资者在股市近期创出纪录高位后保持谨慎。美国公债亦只温和走低。

最近公布的其它数据涉及9月就业、制造业产出以及房屋销售，均显示经济在政府停摆之前就已经步履蹒跚。本月消费者信心指数也显示，财政僵局给家庭带来冲击。

美联储急欲在经济面临疲软阶段时维持政策支持，因此在周三结束的政策会议上决定维持资产购买行动，仍以每月850亿美元的步伐购债。

联邦政府停摆16天推高了最近几周的初请失业金数据，因为被迫休假的联邦雇员也加入申领救助的大军。不过这一因素似乎正在消退。

在10月19日止当周请领失业金的联邦雇员数量减少29,713人，至14,423人。政府在10月17日恢复运作。

此外，一名劳工部分析师称，之前有部分工作被压后处理的加州，也未报告有前几周的请领失业金数据被延后计入上周数据内。

加州由于换用新的电脑系统出现技术问题，导致9月以来的请领失业金数据被扭曲，令人难以清晰分辨就业市场的情况。

初请失业金人数四周均值增加8,000人至356,250人。该数据被认为是衡量就业市场的更好指标。

美联储官员在密切关注就业市场的改善情况。美联储设定了失业率门槛，据此决定何时缩减购债。美联储官员还强调称，在停止资产购买后，他们还将等上相当长的一段时间才会考虑开始加息。

市场已将对加息时间的预期推后到了2015年6月，市况反映到时美联储采取行动的概率为60%。本周稍早，美国联邦基金期货合约走势暗示2015年4月的加息概率为52%。

美国将于11月8日发布10月非农就业报告。9月非农就业岗位增加了14.8万个，失业率触及五年低点7.2%。

但如果月均就业岗位增幅仍跟过去三个月一样，不到15万个，那么失业率将很难进一步下滑。

此外，政府关门可能影响到了调查反馈的收集。这或导致样本较小，从而破坏报告的准确性。(完)

(编译/审校 张涛/郑茵/徐文焰/侯向明)

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