美国官员称特朗普政府有关钢铁进口影响国家安全的调查接近尾声

路透华盛顿6月16日 - 一位高层美国官员周五表示，特朗普政府针对海外进口钢铁是否对美国国家安全构成风险一事进行的调查已接近尾声，预计下周末将公布调查结果。

“此事即将作出结论，”这位美国政府官员对路透谈及此项调查时说道。美国总统特朗普在4月下令展开这项调查，当时他罕见地使用了《1962年贸易拓展法(Trade Expansion Act of 1962)》中的232条款。

这项法案允许美国总统以国家安全为理由施加进口限制，之前曾经被使用过两次，分别为1999年的石油调查以及2001年的钢铁调查。

本届政府表示，国内钢铁生产企业缺乏，可能影响到用于武装力量以及建设具有战略重要性设施的国防采购。

人们一直担心，中国生产商通过越南等国转运钢铁和铝，以规避美国的关税和监控。

美国商务部长罗斯称，调查是因中国钢铁占到美国钢铁市场的26%。

罗斯曾表示，如果商务部的调查发现美国钢铁行业已受到过量钢铁进口的损害，那么他会建议实施包括关税在内的报复性措施。

但中国对外经济贸易大学贸易专家屠新泉表示，美国并非中国钢铁的主要出口市场。

屠新泉称，中国无须对此事太过担忧，还有其他国家要比中国更加恼火。

新加坡亚洲贸易中心咨询主管Deborah Elms称，美国的报复性措施将损害美国企业。(完)