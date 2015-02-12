中资企业掀起投资美国酒店热潮

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透纽约2月11日（记者 Herbert Lash） - 中国安邦保险集团19.5亿美元收购纽约华尔道夫酒店交易尘埃落定，标志着中资企业投资美国酒店资产的这波史无前例的热潮达到巅峰。
而就在周一又有消息称，另一家中国保险企业阳光保险集团将以2.3亿美元收购纽约高档酒店Baccarat Hotel。
据仲量联行，今年中资企业对美国酒店资产的投资额预计达51亿美元左右，是之前四年投资额的三倍，相当于占今年跨境酒店投资预测值680亿美元的7.5%。
仲量联行数据显示，2011年和2012年中资企业对酒店资产的投资额仅分别为1.6亿美元和1.3亿美元，随后此类投资一路攀升。
“我们从未见过中资企业在酒店地产方面进行过这种水平的活动，”仲量联行全球酒店业务的美洲事务主管Gilda Perez-Alvarado说。“从中国（企业）对美国（酒店资产）的投资金额看，可谓史无前例。”
安邦保险从希尔顿酒店集团(HLT.N)收购纽约华尔道夫酒店的消息是在去年10月宣布的，曾令业界大吃一惊。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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