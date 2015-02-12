中资企业掀起投资美国酒店热潮

路透纽约2月11日（记者 Herbert Lash） - 中国安邦保险集团19.5亿美元收购纽约华尔道夫酒店交易尘埃落定，标志着中资企业投资美国酒店资产的这波史无前例的热潮达到巅峰。

而就在周一又有消息称，另一家中国保险企业阳光保险集团将以2.3亿美元收购纽约高档酒店Baccarat Hotel。

据仲量联行，今年中资企业对美国酒店资产的投资额预计达51亿美元左右，是之前四年投资额的三倍，相当于占今年跨境酒店投资预测值680亿美元的7.5%。

仲量联行数据显示，2011年和2012年中资企业对酒店资产的投资额仅分别为1.6亿美元和1.3亿美元，随后此类投资一路攀升。

“我们从未见过中资企业在酒店地产方面进行过这种水平的活动，”仲量联行全球酒店业务的美洲事务主管Gilda Perez-Alvarado说。“从中国（企业）对美国（酒店资产）的投资金额看，可谓史无前例。”

安邦保险从希尔顿酒店集团(HLT.N)收购纽约华尔道夫酒店的消息是在去年10月宣布的，曾令业界大吃一惊。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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