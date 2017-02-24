调查：美国楼市料将稳步上涨 分析师警告放松监管恐滋生泡沫

图为2014年10月资料图片，显示美国弗吉尼亚州的一处新屋销售广告。 REUTERS/Larry Downing

路透2月23日 - 路透调查访问的分析师大多预计，美国楼市将稳步上涨，并给未来一年的经济成长做出巨大贡献；分析师几乎全都认为无需推出进一步的刺激举措。

根据2月16-23日进行的这份调查，未来几年，稳定的成交额将推动房价以目前预计的基础通胀率和薪资增幅两倍的速度上涨。

该调查访问了大约30位分析师，他们预计今明两年标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价分别将上涨4.9%和4.0%。这与12月预估一致。

不过，对于放松监管规定的前景，持肯定和否定看法的分析师各占一半。美国总统特朗普2月初签署行政令，要求检视2008年金融危机后实施的重大银行规定。

“在市场已经复苏，而且房价正在上涨的情况下放松这些规定，将只会增添又一起危险泡沫正在酝酿的风险，”凯投宏观(Capital Economics)不动产分析师Matthew Pointon称。

认为放松楼市监管不是好主意的分析师警告，不要重蹈楼市危机覆辙。

分析师表示，美国楼市强劲得足以经受住美国联邦储备委员会(美联储/FED)进一步升息的冲击。升息将会推高抵押贷款利率。

受访分析师预计，30年期抵押贷款利率今年料平均达4.40%，明年平均料升至5.00%。这一结果高于上次调查的预期。

调查访问的37位分析师中有24位预计，楼市坚挺应会为今年经济成长做出巨大贡献。近90%的受访者称，楼市无需刺激措施，因对首次购房者而言，这样的措施可能会让已很昂贵的房屋变得更加难以负担。(完)