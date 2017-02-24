调查：美国楼市料将稳步上涨 分析师警告放松监管恐滋生泡沫

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透2月23日 - 路透调查访问的分析师大多预计，美国楼市将稳步上涨，并给未来一年的经济成长做出巨大贡献；分析师几乎全都认为无需推出进一步的刺激举措。
根据2月16-23日进行的这份调查，未来几年，稳定的成交额将推动房价以目前预计的基础通胀率和薪资增幅两倍的速度上涨。
该调查访问了大约30位分析师，他们预计今明两年标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价分别将上涨4.9%和4.0%。这与12月预估一致。
不过，对于放松监管规定的前景，持肯定和否定看法的分析师各占一半。美国总统特朗普2月初签署行政令，要求检视2008年金融危机后实施的重大银行规定。
“在市场已经复苏，而且房价正在上涨的情况下放松这些规定，将只会增添又一起危险泡沫正在酝酿的风险，”凯投宏观(Capital Economics)不动产分析师Matthew Pointon称。
认为放松楼市监管不是好主意的分析师警告，不要重蹈楼市危机覆辙。
分析师表示，美国楼市强劲得足以经受住美国联邦储备委员会(美联储/FED)进一步升息的冲击。升息将会推高抵押贷款利率。
受访分析师预计，30年期抵押贷款利率今年料平均达4.40%，明年平均料升至5.00%。这一结果高于上次调查的预期。
调查访问的37位分析师中有24位预计，楼市坚挺应会为今年经济成长做出巨大贡献。近90%的受访者称，楼市无需刺激措施，因对首次购房者而言，这样的措施可能会让已很昂贵的房屋变得更加难以负担。(完)
(编译 许娜；审校 高琦)
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
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