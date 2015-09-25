万通修改纽约新世贸中心一号楼租约 租赁面积锐减

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约9月24日 （记者 Herbert Lash） - 纽约新泽西港务局周四同意大幅减少纽约中国中心在新世贸中心一号楼的承租面积。一些人担忧此协议可能预示着来自中国的海外投资放缓。
纽约新泽西港务局的董事会同意了纽约中国中心减少租约面积的请求。2009年签约时，纽约中国中心租下了新世贸中心一号楼的四层多空间，此次租约修改后仅租赁第89层。
据纽约新泽西港务局，万通控股旗下的纽约中国中心新签订的20年租约中的承租面积减至约3.5万平方英尺，预期总租金约为7,280万美元，相比原先19.081万平方英尺的承租面积锐减。
纽约中国中心宣称，该中心是一个联结中国精英与全球精英的俱乐部。杜尔斯特公司曾称，纽约中国中心、出版企业康泰纳仕和多家美国联邦机构是大楼的主要租户。杜尔斯特公司对大楼拥有1亿美元投资。
杜尔斯特公司发言人称，纽约中国中心的业务模式发生了改变，无法履行原有承诺。
高力国际（Colliers International）美洲资本市场和投资服务总裁布莱恩·沃德（Brian Ward）称，中国将继续在美国进行强劲的投资活动。
但他表示，过去10天里，伦敦两宗高力国际认为板上钉钉的与中国买家有关的价值过亿英镑的地产交易“吹”了。
“问题是，这是否只是暂时现象，还是长期变化，”沃德说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。