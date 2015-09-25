万通修改纽约新世贸中心一号楼租约 租赁面积锐减

路透纽约9月24日 （记者 Herbert Lash） - 纽约新泽西港务局周四同意大幅减少纽约中国中心在新世贸中心一号楼的承租面积。一些人担忧此协议可能预示着来自中国的海外投资放缓。

纽约新泽西港务局的董事会同意了纽约中国中心减少租约面积的请求。2009年签约时，纽约中国中心租下了新世贸中心一号楼的四层多空间，此次租约修改后仅租赁第89层。

据纽约新泽西港务局，万通控股旗下的纽约中国中心新签订的20年租约中的承租面积减至约3.5万平方英尺，预期总租金约为7,280万美元，相比原先19.081万平方英尺的承租面积锐减。

纽约中国中心宣称，该中心是一个联结中国精英与全球精英的俱乐部。杜尔斯特公司曾称，纽约中国中心、出版企业康泰纳仕和多家美国联邦机构是大楼的主要租户。杜尔斯特公司对大楼拥有1亿美元投资。

杜尔斯特公司发言人称，纽约中国中心的业务模式发生了改变，无法履行原有承诺。

高力国际（Colliers International）美洲资本市场和投资服务总裁布莱恩·沃德（Brian Ward）称，中国将继续在美国进行强劲的投资活动。

但他表示，过去10天里，伦敦两宗高力国际认为板上钉钉的与中国买家有关的价值过亿英镑的地产交易“吹”了。

“问题是，这是否只是暂时现象，还是长期变化，”沃德说道。（完）