洛杉矶警方驱散示威者 拘捕近300人

11月30日警察在占领洛杉矶示威者被驱赶后在其营地清理。 REUTERS/David McNew

路透洛杉矶11月30日电（记者 Dan Whitcomb/Mary Slosson）---洛杉矶警方周三全身武装防暴装备和防毒衣，驱散了在洛杉矶市政厅周边扎营的示威者，拘捕了近300人，并对这一地区进行了隔离。

在东海岸的费城，约100名示威者夜里迅速且和平地从扎营地撤离，但警方稍後还是拘捕了52人，当地官员称指控的罪名包括阻碍公路交通和袭警等。

在洛杉矶，警方出动约1,400名警力，午夜过後包围了"占领洛杉矶"活动者的阵营，向聚集在市政厅周边草坪、街区及人行道上的示威者宣布，他们属於非法集会，要求他们疏散，否则按市长下达的驱赶令将面临拘捕。

在这场持续两个月反对经济分配不均、声讨美国金融体系发展无度的"占领华尔街"运动中，洛杉矶是西海岸规模最大的示威抗议阵营之一。在其他城市已经清除了此类运动的情况下，洛杉矶还是允许示威者保留他们的阵营。

洛杉矶市长维拉哥沙（Antonio Villaraigosa）起初对示威者表示欢迎，甚至还在下雨天向他们提供雨布。但随着官员不断抱怨由此引发的犯罪活动、卫生问题及财物损失等，他最终决定必须驱散示威者。

维拉哥沙最初设定的驱散最後期限为周一12:01，但市政官员将执行时间推後了48个小时，希望示威者主动离开。

洛杉矶警员费耶罗（Sergeant Mitzi Fierro）称，共有292人被拘捕，但只有两人是因抵抗驱散被捕的，其中一人涉嫌袭警，另外一个殴打官员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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