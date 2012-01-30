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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 30日 星期一 13:38 BJT

美奥克兰爆发抗议活动 逾400人被捕

美国奥克兰市官员周日称，抗议者周六夜间与警方发生冲突，警方向抗议者动用催泪瓦斯和布袋弹，有逾400名抗议者被捕。防暴警察与抗议者周六晚冲突，造成三名官员及至少一名示威者受伤。冲突始於周六下午，当时活动人士试图占领市中心一家会展中心。路透

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